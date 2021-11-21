«Белорусы привезли нас на границу на военных грузовиках» 6 21.11.2021, 13:45

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Литовские СМИ опубликовали видео с мигрантом из Иракского Курдистана.

Видео с мигрантом, который представляется гражданином Ирака публикует литовский портал Delfi. Всего, как пишет издание, у границы в Шальчининкайском районе обосновалась группа из 13 человек.

Группа сидит у костра на белорусской стороне (судя по видео, это «нейтральная территория». — ред.). За их спинами — вооруженные автоматами белорусские силовики с закрытыми балаклавами лицами. Когда мигрант начинает беседовать с журналисткой, один из силовиков подходит ближе и снимает все на телефон.

Мигрант рассказывает, что они из иракского Курдистана. На границе уже 10 дней, их сюда привезли из Минска. Он утверждает, что они бы уже хотели вернуться домой, но белорусские пограничники не дают им это сделать.

— Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас обратно.

— Как вас сюда привезли?

— На военных грузовиках. У нас были действующие визы.

— Они применяли силу?

— Конечно, да.

— Расскажите подробнее.

— Извините, но не могу, не могу говорить об этой ситуации.

— Почему вообще вы приехали в Беларусь?

— Все сюда ехали, потому что обещали, что Европа всех примет, легально, что можно будет легально перейти границу.

Мигрант также рассказал, что за билеты на самолет и визу они заплатили от 3500 до 4000 долларов. Сейчас они ждут помощи от иракского посольства в Москве, номер им дали литовские пограничники.

В конце журналистка интересуется, откуда мужчина так хорошо знает английский. Он отвечает, что закончил магистратуру юридического факультета.

— Когда вы вернетесь в Ирак, вы расскажете другим, что попасть в ЕС не так просто, как обещают?

— Да, конечно. Сейчас люди уже об этом знают. (…)

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