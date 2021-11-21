В Украину прибыло первое судно с углем из США 2 21.11.2021, 13:46

4,218

Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн.

В Украину прибыло первое судно с углем из США и Колумбии. Всего компанией ДТЭК было законтрактовано семь суден. Судно класса Panamax причалило в порт Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн. Уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО Центрэнерго.

Ожидается, что остальные суда прибудут до января 2022 года.

Кроме судовых поставок компания импортирует уголь из Польши и Казахстана.

"Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т", - отмечается в сообщении.

Импорт угля для компании является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным, добавили в пресс-службе.

О том, что ДТЭК поставит в Украину семь кораблей с углем стало известно 15 ноября. Импортный уголь поставят не только на ТЭС ДТЭК, но и на государственные станции.

В тот же день стало известно, что в Украине ускорилось снижение запасов угля. Запасы угля на государственных теплоэлектростанциях опустились ниже 380 тысяч тонн и продолжают уменьшаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».