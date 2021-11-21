закрыть
21 ноября 2021, воскресенье, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские военные обнаружили с дронов «тайную» группу мигрантов, идущую к границе

  • 21.11.2021, 13:59
  • 6,524
Польские военные обнаружили с дронов «тайную» группу мигрантов, идущую к границе

Местоположение нелегалов было передано пограничной службе.

Группу мигрантов, которая, стараясь быть незамеченной двигалась вдоль польской границы с белорусской стороны, обнаружили войска Территориальной обороны Польши.

«Местоположение передано пограничной службе», — сообщили силы Территориальной обороны.

«Наши группы визуальной разведки 24/7 проводят разведку, обнаруживая попытки незаконного пересечения границы», — отметили польские военные.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип