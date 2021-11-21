Польские военные обнаружили с дронов «тайную» группу мигрантов, идущую к границе 21.11.2021, 13:59

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Местоположение нелегалов было передано пограничной службе.

Группу мигрантов, которая, стараясь быть незамеченной двигалась вдоль польской границы с белорусской стороны, обнаружили войска Территориальной обороны Польши.

«Местоположение передано пограничной службе», — сообщили силы Территориальной обороны.

Grupa migrantów przemieszczająca się wzdłuż granicy po stronie białoruskiej. Lokalizacja przekazana @Straz_Graniczna.

Nasze Grupy Rozpoznania Obrazowego 24/7 prowadzą rozpoznanie lokalizując próby nielegalnego przekroczenia granicy.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/UNzwp5DxD8 — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 21, 2021

«Наши группы визуальной разведки 24/7 проводят разведку, обнаруживая попытки незаконного пересечения границы», — отметили польские военные.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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