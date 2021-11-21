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The Washington Post: Байден намерен баллотироваться на второй срок

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  • 21.11.2021, 14:12
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The Washington Post: Байден намерен баллотироваться на второй срок

Информацию сообщили в окружении президента США.

Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США на второй срок. Издание сообщает о повторном выдвижении Байдена на пост президента на основе опроса 28 человек, приближенных к президенту.

Об этом сообщает The Washington Post.

Это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.

Демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.

"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

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