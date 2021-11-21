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Видеофакт: Белорусские спецслужбы отправляют ребенка бросать камни в польских пограничников

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  • 21.11.2021, 14:38
  • 10,548
Видеофакт: Белорусские спецслужбы отправляют ребенка бросать камни в польских пограничников

Видео опубликовало Министерство обороны Польши.

Еще одно доказательство инструментальной эксплуатации мигрантов белорусскими спецслужбами опубликовало Минобороны Польши.

На видео мигрантский ребенок просит у белорусских силовиков разрешения атаковать камнями польских солдат.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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