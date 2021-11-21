Видеофакт: Белорусские спецслужбы отправляют ребенка бросать камни в польских пограничников 3 21.11.2021, 14:38

10,548

Видео опубликовало Министерство обороны Польши.

Еще одно доказательство инструментальной эксплуатации мигрантов белорусскими спецслужбами опубликовало Минобороны Польши.

На видео мигрантский ребенок просит у белорусских силовиков разрешения атаковать камнями польских солдат.

Kolejny dowód na instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez białoruskie służby. Dziecko prosi funkcjonariuszy o zgodę na atak kamieniami w stronę naszych żołnierzy. pic.twitter.com/mdMdp0vooA — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».