Ученые нашли серебряную скифскую пластину с изображением крылатых существ 21.11.2021, 14:52

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Раньше ничего подобного археологом обнаружить не удавалось.

Археологи занимались раскопками могильника Девица V, который расположен в РФ в Воронежской области. Они обнаружили уникальную плиту, на которой были изображены крылатые скифские боги. Вокруг них находились огромные грифоны. Такая находка в скифских курганах, расположенных в области Среднего Дона, считается уникальной, ведь раньше ничего подобного найти не удавалось.

Об этом сообщает phys.org.

Могильник Девица V получил такое же название, как и село, которое располагается совсем рядом. Его обнаружили в 2000 году. Участок находится на вершине холма на правом берегу реки Девица. В могильник вошло 19 курганов, часть из которых не сохранилась до наших дней.

Специалисты начали регулярно изучать данную местность начиная с 2010 года. Раскопки позволили сделать огромное количество открытий. В кургане 9 в 2019 году отыскали захоронение. В нем присутствовали останки женщины, которая была воином, а также старушки, одетой в специальный церемониальный головной убор.

В этом году археологи начали раскапывать курган 7. В древние времена его разграбили, но до этого часть могилы завалилась, поэтому археологам удалось в земли отыскать некоторые артефакты. Кроме скелета, который принадлежал воину 40-49 лет, ученые нашли золотые полусферические пластинки, железный нож, наконечник от копья.

Самой важной находкой стала серебряная пластина. Она была прикреплена к деревянному основанию с помощью огромного количества гвоздей маленького размера. В центре пластины была изображена фигура с крылами, которая обращалась к Кибеле, богине плодородия. По обе стороны от богини расположились грифоны. Такие изображение ранее археологи неоднократно видели, когда занимались исследованием скифских курганов.

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