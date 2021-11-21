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«В Курдистане стояли в очереди за бензином, здесь — за едой»

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  • 21.11.2021, 14:59
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«В Курдистане стояли в очереди за бензином, здесь — за едой»

Что рассказывают курды, живущие на складе логистического центра в Брузгах.

Ночующие в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе мигранты рассказали, почему не хотят возвращаться домой.

Среди тех мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС через белорусско-польскую границу много иракских курдов. Люди говорят, что «если бы Курдистан был хорошим местом», они остались бы там. Но предпочитают спать на белорусско-польской границе.

Отец восьмерых детей в беседе с курдским агентством Rudaw сказал: он предпочел бы увидеть, как его семья погибнет на границе, чем видеть, как дети возвращаются в Курдистан.

«В Курдистане мы стояли в очереди за бензином и газом, а здесь мы выстраивались в очередь за едой и туалетом. Нет никакой разницы», — сказал он журналистам.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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