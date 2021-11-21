Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы 2 21.11.2021, 15:07

Евромайдан стал для страны веховым моментом развития нации.

Представительство Европейского союза в Украине в своем Twitter поздравило Украину с Днем достоинства и свободы.

🇺🇦 Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них. pic.twitter.com/1vmMKvYSBD — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 21, 2021

"Сегодня в День достоинства и свободы Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации", – говорится в сообщении.

Представительство отмечает, что ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех боровшихся за них.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».