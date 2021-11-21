закрыть
21 ноября 2021, воскресенье, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

2
  • 21.11.2021, 15:07
Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Евромайдан стал для страны веховым моментом развития нации.

Представительство Европейского союза в Украине в своем Twitter поздравило Украину с Днем достоинства и свободы.

"Сегодня в День достоинства и свободы Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации", – говорится в сообщении.

Представительство отмечает, что ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех боровшихся за них.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип