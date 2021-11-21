Какой будет погода в Беларуси в начале недели 1 21.11.2021, 15:48

3,284

Прогноз на понедельник.

Завтра температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +5°С. Незначительное похолодание придет с прохладной воздушной массой из Скандинавии.

«В дневные часы на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления, лишь по югу сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта», — говорят в гидрометцентре.

Метеорологи ждут облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части страны пройдёт дождь или мокрый снег. На севере Беларуси пешеходам и водителям стоит быть осторожными — возможна гололедица. На юге будет туман.

Ночью на северо-востоке Беларуси температура может опуститься до -3..-4°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».