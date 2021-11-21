Какой будет погода в Беларуси в начале недели

Какой будет погода в Беларуси в начале недели1
- 21.11.2021, 15:48
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Прогноз на понедельник.
Завтра температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +5°С. Незначительное похолодание придет с прохладной воздушной массой из Скандинавии.
«В дневные часы на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления, лишь по югу сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта», — говорят в гидрометцентре.
Метеорологи ждут облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части страны пройдёт дождь или мокрый снег. На севере Беларуси пешеходам и водителям стоит быть осторожными — возможна гололедица. На юге будет туман.
Ночью на северо-востоке Беларуси температура может опуститься до -3..-4°С.