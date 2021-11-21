«Роснано» оказалась на грани дефолта 6 21.11.2021, 16:04

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Российская госкомпания обсуждает реструктуризацию долга.

Госкорпорация «Роснано» признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, который набирала, декларируя целью своей деятельности осуществить «инновационный рывок в российских высоких технологиях», передает finanz.ru.

Компания, созданная в 2007 году и намеревавшаяся за 7 лет создать в стране наноиндустрию размером 900 млрд рублей, начала переговоры о реструктуризации задолженности с держателями своих облигации.

Как сообщила пресс-служба «Роснано», в ходе встречи с крупными кредиторами, было констатировано, что у компании накоплен «непропорциональный долг», а «текущая финансовая модель требует корректировок»

По мнению «Роснано», пока еще есть возможность «компромисса», который позволит «избежать наиболее негативных сценариев». О дальнейших мерах компания объявит, когда появится юридическая возможность предлагать «конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств».

В пятницу МосБиржа, не объясняя причин, объявила, что приостанавливает торги по 9 выпускам рублевых облигаций «Роснано» общим объемом 71,58 млрд рублей.

Среди них - выпуск на 4,5 млрд рублей, гасить который нужно через 10 дней (1 декабря), а также еще 4 выпуска, по которым в декабре нужно выплатить купон.

Получат ли инвесторы деньги - теперь не ясно. Ситуация с «Роснано» может стать одним из крупнейших корпоративных дефолтов в истории России, считает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит.

Хотя долг «Роснано» невелик в масштабах рынка, ее обязательства обеспечены госгарантиями, поэтому инвесторы и рейтинговые агентства воспринимали их как квазисуверенный долг - наравне с бумагами ВЭБа или ДОМ.РФ. Если же произойдет реструктуризация или дефолт, это «вызовет тектонический сдвиг» на всем долговом рынке, считает Суворов: то, что считалось гарантированным государством, может перестать быть таковым.

По итогам 2020 года «Роснано» отчиталась о резком падении стоимости своих активов (на 35% - с 167,7 до 109,4 млрд рублей) и чистом убытке на 52,9 млрд рублей.

Накопленный убыток госкорпорации за период с 2010 по 2020 год достиг 96,5 млрд рублей и приблизился к сумме, которую в 13 лет назад в виде имущественного взноса в капитал «Роснано» внесло государство (130 млрд рублей).

Общий объем обязательств «Роснано» на начало 2021 года достигал 88 млрд рублей, тогда как денежных средств и их эквивалентов на счетах было в 111 раз меньше - всего 790 млн рублей.

За год госкорпорация получила 5,8 млрд рублей денежного потока от операционной деятельности. И этой суммы едва хватило, чтобы выплатить проценты по займам (4,9 млрд рублей), тогда как гасить тело долга (2,361 млрд рублей) де-факто пришлось за счет нового долга.

В 2021 году согласно отчетности по МСФО, ситуация улучшилась. «Роснано» получило 3,5 млрд рублей чистой прибыли и 10,5 млрд рублей операционного денежного потока, который полностью покрыл процентные платежи (5,7 млрд рублей) и увеличил денежную подушку компании до 5,6 млрд рублей.

Впрочем, средства едва покрывают погашение бондов 1 декабря, а с учетом купонных платежей по другим бумагам, счета «Роснано» могут практически опустеть.

«Cпешная остановка торгов на Мосбирже - проявление желания государства быстро купировать острую репутационную проблему», - говорит Алексей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

Удастся это сделать или нет, пока неясно. Источники VPost среди федеральных чиновников утверждают, что для Минфина заявление о реструктуризации долга стало неожиданностью, «Роснано» не обсуждало его с правительством.

Впрочем, инвесторы в бумаги компании были предупреждены заранее: в отчетности по МСФО за первое полугодие аудиторы из KPMG прямо констатируют наличие «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность».

В декабре прошлого года возглавлявший корпорацию бессменно с 2008 года Анатолий Чубайс покинул свой пост, и ему на смену пришел выходец из «Ростеха» Сергей Куликов.

Происходящее с «Роснано» - это проблема под всей моделью госэкономики. «Если ситуация не будет улажена быстро и безусловно, это в будущем может обернуться премией к доходностям и дисконтом к цене новых квазигосударственных долгов», - говорит президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Целый ряд компаний считаются обеспеченными неформальной госгарантией, поэтому занимают лучше и дешевле, их рейтинги выше - от «Автодора» до РЖД. «Это экономит много денег при привлечении средств. В случае реструктуризации долгов «Роснано», государство будет занимать дороже. Да и сложнее будет занимать в долгосрок. Рынок весьма злопамятен», - рассуждает Коган.

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