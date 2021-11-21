Иракцы мечтают вернуться домой, но белорусские силовики не разрешают 4 21.11.2021, 16:32

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У границы с Литвой обосновалась группа мигрантов из Ирака.

Издание Delfi.lt съездило на литовско-белорусскую границу и среди 13 находящихся там мигрантов, нашло человека, который говорит по-английски. Он рассказал им, что они хотят вернуться домой, но белорусские силовики не дают им это сделать.

– Мы видим белорусских пограничников. Вы хотите сказать, что они вас сюда привезли?

– Да.

– Из Минска?

– Из Минска.

– Вы хотите попасть в Литву? Вы у самой границы.

– Нет, мы хотим вернуться в Ирак.

– Мы знаем, что вы звонили в посольство.

– Да, мы звонили в иракское посольство. Они пытаются нам помочь, мы ждем помощи.

– Если вы пойдете в другом направлении, что эти пограничники предпримут?

– Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас обратно.

– Как вас сюда привезли?

– На военных грузовиках. У нас были действующие визы.

– Они применяли силу?

– Конечно, да.

– Расскажите подробнее.

– Извините, но не могу, не могу говорить об этой ситуации, — приводит слова издание.

Напомним, что этих 13 мигрантов служба охраны госграницы Литвы обнаружила несколько дней назад. В группе были взрослые мужчины, по их словам их задержали возле аэропорта белорусские силовики. Мигрантов вынуждали идти в Литву, хотя сами они намеревались добраться до границы с Польшей, чтобы затем попасть в Западную Европу. Мигранты расположились на ночь на "нейтральной земле" между Беларусью и Литвой, хотя такой зоны не существует.

Позже одного из мигрантов схватила собака, когда кинолога ослепили огнями белорусские пограничники.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тысяч мигрантов, более 6 тысяч не впустили. Ситуация с мигрантами осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

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