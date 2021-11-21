Иракцы мечтают вернуться домой, но белорусские силовики не разрешают

Иракцы мечтают вернуться домой, но белорусские силовики не разрешают4
- 21.11.2021, 16:32
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У границы с Литвой обосновалась группа мигрантов из Ирака.
Издание Delfi.lt съездило на литовско-белорусскую границу и среди 13 находящихся там мигрантов, нашло человека, который говорит по-английски. Он рассказал им, что они хотят вернуться домой, но белорусские силовики не дают им это сделать.
– Мы видим белорусских пограничников. Вы хотите сказать, что они вас сюда привезли?
– Да.
– Из Минска?
– Из Минска.
– Вы хотите попасть в Литву? Вы у самой границы.
– Нет, мы хотим вернуться в Ирак.
– Мы знаем, что вы звонили в посольство.
– Да, мы звонили в иракское посольство. Они пытаются нам помочь, мы ждем помощи.
– Если вы пойдете в другом направлении, что эти пограничники предпримут?
– Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас обратно.
– Как вас сюда привезли?
– На военных грузовиках. У нас были действующие визы.
– Они применяли силу?
– Конечно, да.
– Расскажите подробнее.
– Извините, но не могу, не могу говорить об этой ситуации, — приводит слова издание.
Напомним, что этих 13 мигрантов служба охраны госграницы Литвы обнаружила несколько дней назад. В группе были взрослые мужчины, по их словам их задержали возле аэропорта белорусские силовики. Мигрантов вынуждали идти в Литву, хотя сами они намеревались добраться до границы с Польшей, чтобы затем попасть в Западную Европу. Мигранты расположились на ночь на "нейтральной земле" между Беларусью и Литвой, хотя такой зоны не существует.
Позже одного из мигрантов схватила собака, когда кинолога ослепили огнями белорусские пограничники.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тысяч мигрантов, более 6 тысяч не впустили. Ситуация с мигрантами осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.