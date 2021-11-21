Вчера из-за сильного ветра 500 населенных пунктов в Беларуси остались без света 21.11.2021, 16:42

Деревья падали на проезжую часть и частные подворья.

Сильный ветер оставил без электричества 499 населенных пункта. Спасатели сообщают, что последствия пришлось устранять в ряде районов Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. На утро воскресенья без электроэнергии остались 3 населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций.

Кроме того, ветер валил деревья. Было зафиксировано 36 таких случаев — когда деревья падали на проезжую часть и частные подворья. Работники МЧС старались их максимально быстро убирать. В одном из случаев дерево упало на автомобиль. Пострадавших нет.

По состоянию на утро воскресенья без электроснабжения оставались три населенных пункта.

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