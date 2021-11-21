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Франция призвала РФ повлиять на Лукашенко в урегулировании миграционного кризиса

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  • 21.11.2021, 16:50
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Франция призвала РФ повлиять на Лукашенко в урегулировании миграционного кризиса

МИД Франции призвал оказать давление не режим Лукашенко.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Россия должна оказать давление на Беларусь, чтобы положить конец мигрантскому кризису. Поскольку, как отметили в ведомстве, президент РФ Владимир Путин и Лукашенко находятся в "тесных отношениях".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Grand Jury.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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