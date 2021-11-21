Саакашвили начал выход из голодовки в военном госпитале 21.11.2021, 17:01

Экс-президент Грузии после 50-дневной голодовки стал принимать пищу по прописанной схеме.

Заключенный экс-президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили начал выход из голодовки после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. Вслед за ним завершили протест оппозиционные политики, решившие голодать вместе с Саакашвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Саакашвили на реанимобили перевезли из больницы при тюрьме в Гладе в госпиталь в Гори, в 80 км от Тбилиси, в ночь на 20 ноября. Как пишет "Грузия Онлайн", для перевозки сформировали автоколонну из двух автомобилей "скорой" и около десятка автомобилей правоохранительных органов. Дорога продолжалась около часа, обошлось без инцидентов.

На окнах флигеля, где разместили Саакашвили, установили решетку, а входы в госпиталь усилили полицией.

По словам его врача Николоза Кипшидзе, состояние Саакашвили, находящегося в палате интенсивной терапии, тяжелое, но стабильное. Он сказал, что доверяет врачам госпиталя и знает их как опытных специалистов.

Врач Нино Шарашенидзе, входящая в консилиум, созданный для мониторинга состояния экс-президента, сообщила, что Саакашвили принимает пищу по прописанной схеме, к процессу лечения привлечены также медики Республиканской больницы. "Как известно, выход из голодания является сложным процессом и нуждается в тщательном мониторинге. Поэтому есть подробно расписанный режим питания и он будет тщательно выполняться", - рассказала она. Врач добавила, что состояние здоровья экс-президента "полностью контролируемое" и со временем все показатели должны улучшиться.

Адвокат экс-президента Ника Гварамия рассказал, что доволен тем, как состоялся перевод в госпиталь. "Мы максимально вовлечены в процесс, полностью доверяем местным врачам, но хотим, чтобы точный протокол лечения составлялся вместе с посторонними экспертами. Так он пройдет полноценный, правильный курс лечения и реабилитации", - сказал Гварамия после посещения Саакашвили.

После перевода Саакашвили в госпиталь прекратили голодовку другие оппозиционные политики, которые прибегли к такой форме протеста в его поддержку - лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая голодала 17 дней, и девять депутатов "Единого национального движения". Они отметили, что продолжат дальнейшую борьбу за освобождение Саакашвили другими методами.

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