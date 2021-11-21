Спецслужбы Польши: В Брузгах создается плацдарм для точечных атак границы 2 21.11.2021, 17:20

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В Брузгах появился городок вокруг складов, в которых ночуют иностранцы.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сказал, что ситуация на границе с Беларусью постоянно напряженная. Ночью произошло две попытки группового вторжения на польскую территорию, передает «Радио Польша».

Станислав Жарын заявил, что пока нет информации о том, что готовятся крупные атаки на границу, но польские службы готовы к этому.

«В Брузгах, с белорусской стороны границы, появился городок вокруг складов, в которых ночуют иностранцы. Мы считаем, что это будет своеобразный плацдарм для точечных атак, с которыми каждую ночь имеют дело наши солдаты. Ситуация остается напряженной. К нам не поступали никакие сигналы о том, что Беларусь откажется от этой операции по дестабилизации Польши», - сказал Станислав Жарын.

В субботу пограничники зафиксировали 208 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Пограничники задержали одного нелегального мигранта. Остальные попытки они предотвратили. С начала года таких попыток было более 35 тысяч.

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