Гражданка РФ воровала в Минске вещи и увозила в Смоленск 14 21.11.2021, 17:26

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Охрана заметила ее по камерам наблюдения.

В минском ЦУМе с поличным задержали 50-летнюю гражданку РФ, сообщает пресс-служба МВД.

Охрана заметила ее по камерам наблюдения. Женщина часто заходила в примерочную с мужской одеждой и была похожа на злоумышленницу, которую работники магазина постфактум уличили в краже, совершенной в начале ноября.

Информацию передали постовому милиционеру Департамента охраны, который и задержал ее. Выяснилось, что в кабинке она снимала антикражные клипсы, а после складировала вещи в камеру хранения. При удобном случае похищенное выносила из магазина и на поезде увозила в Смоленск.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Общий ущерб составил около 1,3 тыс. рублей. Фигурантку проверяют на причастность к аналогичным хищениям.

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