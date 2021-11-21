В Судане договорились о возвращении Хамдока на должность премьера и освобождении политзаключенных 21.11.2021, 17:37

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Второй за два года военный переворот в Судане произошел 25 октября.

Лидеры военного переворота в Судане объявили об освобождении задержанного премьер-министра Абдаллы Хамдока и других политзаключенных на фоне обещаний продемократического движения страны продолжить протесты, пишет The Guardian.

Это произошло после октябрьского переворота в стране и нескольких недель смертельных столкновений. Соглашение об освобождении Хамдока и создании нового технократического правительства заключили при посредничестве чиновников США и ООН в воскресенье, 21 ноября.

Сам премьер согласился на договор, чтобы остановить кровопролитие, сообщает газета со ссылкой на источник из окружения Хамдока. Однако гражданская коалиция, которая делит власть с военными, ранее заявляла, что выступает против каких-либо переговоров с путчистами и призвала к продолжению протестов.

В офисе Хамдока рассказали, что он пошел на встречу с лидером госпереворота генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом в президентский дворец в Хартуме. Во время этого военные применяли против собравшихся там демонстрантов слезоточивый газ. Сообщения в соцсетях свидетельствуют о том, что люди продолжали протесты даже после освобождения премьера.

Второй за два года военный переворот в Судане произошел 25 октября — солдаты распустили переходное правительство и арестовали ключевых политиков и чиновников страны, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. В результате столкновений погибли более 30 человек, сотни были ранены.

Последние два года в стране бразды правления делят между собой военные и гражданские группы. Это происходит в результате военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира в 2019-м, который единолично правил Суданом 30 лет. Пока он находится под стражей в Судане, где его осудили по обвинению в коррупции. Экс-президент также обвиняется в геноциде и военных преступлениях.

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