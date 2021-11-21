Австрия с понедельника закрывается для туристов 21.11.2021, 17:59

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Такое решение было принято из-за ситуации с распространением ковида.

Австрия с понедельника, 22 ноября, закрывается для туристов. Такое решение было принято из-за ситуации с распространением ковида.

Об этом сообщает австрийский тревел-портал, передает nv.ua.

В стране с 22 ноября начинается общий локдаун, который распространяется не только на невакцинированных, но и на тех, кто уже получил прививку или переболел. На время карантина Австрия не будет принимать туристов.

Эффективность локдауна будет оценена через 10 дней после его начала, продлится он до 13 декабря. После этого власти планируют пересмотреть возобновление туристических поездок в Австрию.

После завершения карантина в Австрии будет действовать требование показывать сертификаты о прививке или справку о выздоровлении посетителям общественных мест, включая рождественские ярмарки. Сертификат о прививках в стране действителен в течение 9 месяцев после получения второй дозы.

В магазинах, музеях и общественном транспорте обязательно ношение маски (именно FFP2).

19 ноября Австрия первой в Европе ввела общеобязательную вакцинацию от коронавируса.

С 15 ноября во всех девяти федеральных землях Австрии был введен локдаун для невакцинированных. Непривитым и не полностью вакцинированным запрещено передвигаться без необходимости: выходить из дома, если они не идут на работу, в магазин или к врачу.

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