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Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси

  • 21.11.2021, 18:10
  • 4,070
Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси

Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.

Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси. Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.

Участники акции требуют:

- от работников посольства: встать на сторону народа и перестать лоббировать интересы режима;

- от Польши: приостановить торговое общение с "кошельками Лукашенко";

- от ЕС - более жестких санкций в отношении Лукашенко и его партнеров, включая Россию.

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