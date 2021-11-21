Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси 21.11.2021, 18:10

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Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.

Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси. Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.

Участники акции требуют:

- от работников посольства: встать на сторону народа и перестать лоббировать интересы режима;

- от Польши: приостановить торговое общение с "кошельками Лукашенко";

- от ЕС - более жестких санкций в отношении Лукашенко и его партнеров, включая Россию.

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