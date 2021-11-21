Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси
- 21.11.2021, 18:10
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Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.
Белорусы Варшавы вышли на акцию к посольству Беларуси. Акция посвящена кризису на белорусско-польской границе.
Участники акции требуют:
- от работников посольства: встать на сторону народа и перестать лоббировать интересы режима;
- от Польши: приостановить торговое общение с "кошельками Лукашенко";
- от ЕС - более жестких санкций в отношении Лукашенко и его партнеров, включая Россию.