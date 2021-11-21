В Подмосковье произошла перестрелка между Росгвардией и местным жителем 7 21.11.2021, 18:20

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Мужчина открыл огонь по прибывшему на вызов наряду.

В подмосковном Солнечногорске местный житель устроил перестрелку с сотрудниками Росгвардии, его застрелили ответным огнем. Об этом РБК рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что в ночь на 21 ноября 53-летний подозреваемый распивал алкоголь с сожительницей, после произошедшей между ними ссоры мужчина отправился к дому своей матери, убил ее и поджег дом. Найдя ружье, продолжили в СК, подозреваемый вернулся к двери дома, где находилась сожительница с родственниками, и несколько раз выстрелил в дверь и внутрь помещения, требуя от нее выйти. Находившиеся в доме вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как указали в ведомстве, мужчина открыл огонь по прибывшему на вызов наряду Росгвардии. «Он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). СК организовал проведение экспертиз, в том числе — в отношении причин смерти матери подозреваемого, после чего будет решен вопрос об оценке его действий.

Telegram-канал Mash сообщил, что он работал токарем в подмосковном Поварово. По данным МК, конфликт между подозреваемым и сожительницей произошел из-за ревности мужчины к одному из гостей во время застолья в доме на улице Ленина. Подозреваемый несколько раз ударил женщину, после чего на автомобиле For EcoSport приехал к дому своей 78-летней матери на улице Некрасова, где хранилось его ружье «МР-153», разрешение на которое было действительно еще в течение трех лет, сообщает издание.

По данным Telegram-каналов Mash и 112, мужчина пытался сбежать от сотрудников Росгвардии на автомобиле Ford EcoSport, однако его автомобиль удалось остановить, после чего Шарков продолжил стрельбу. Mash уточняет, что в грудную клетку подозреваемого попали три пули.

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