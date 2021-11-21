Большинство немцев готовы поддержать обязательную COVID-вакцинацию 21.11.2021, 18:36

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Опрос.

Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.

52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Против высказались 41%, а 7% — не определились с мнением.

В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.

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