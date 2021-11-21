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Большинство немцев готовы поддержать обязательную COVID-вакцинацию

  • 21.11.2021, 18:36
  • 1,320
Большинство немцев готовы поддержать обязательную COVID-вакцинацию

Опрос.

Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.

52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Против высказались 41%, а 7% — не определились с мнением.

В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.

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