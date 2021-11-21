В Киеве отмечают годовщину Революции Достоинства, за которую боролись и белорусы 1 21.11.2021, 18:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Фоторепортаж.

21 ноября - День Достоинства и Свободы в Украине. С этой даты начались две украинские революции: Оранжевая революция (2004 г.) и Революция достоинства (2013 г.). В центре Киева собрались люди, в основном участники протестов в столице 2013-2014 годов, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства. У Креста прошла совместная поминальная служба в память Героев Небесной Сотни.

Фото опубликовало «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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