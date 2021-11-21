Лукашенко завез в Беларусь более десяти тысяч мигрантов 21.11.2021, 19:00

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Об этом сообщил премьер Польши.

Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Беларуси, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.

Ранее сообщалось, что из Беларуси в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны.

"Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это "те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты".

Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. "Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", - сказал он.

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