закрыть
21 ноября 2021, воскресенье, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко завез в Беларусь более десяти тысяч мигрантов

  • 21.11.2021, 19:00
  • 9,028
Лукашенко завез в Беларусь более десяти тысяч мигрантов

Об этом сообщил премьер Польши.

Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Беларуси, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.

Ранее сообщалось, что из Беларуси в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны.

"Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это "те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты".

Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. "Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип