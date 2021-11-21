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«Курдистан намного лучше для жизни»

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  • 21.11.2021, 19:15
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«Курдистан намного лучше для жизни»

Вернувшийся домой мигрант рассказал, что с ним было в Беларуси.

Вернувшийся из Беларуси в Курдистан мигрант дал небольшое интервью местным СМИ. «Белcат» приводит его перевод.

— Расскажите о том, что с вами произошло.

— Я позвонил другу, который находится на границе, сказав, что моя жена и ребенок исчезли, и я уверен, что если правительство Курдистана гарантирует безопасность при возвращении в Курдистан и Ирак, большинство людей вернутся.

Контрабандисты (вероятно люди, организовавшие поездку) заверили нас, что нам вернут 7 500 евро из 10 000 евро, если нас вернут либо мы вернемся в Курдистан. Они говорили, что легко попасть в Европу, пересечь границу и жить там. Но лично я видел ситуацию. И Курдистан намного лучше для жизни. Я буду просить правительство Курдистана, чтобы они помогли тем, кто возвращается обратно. Также финансово, потому что мы потеряли очень много, — рассказал мужчина.

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