«Курдистан намного лучше для жизни» 5 21.11.2021, 19:15

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Вернувшийся домой мигрант рассказал, что с ним было в Беларуси.

Вернувшийся из Беларуси в Курдистан мигрант дал небольшое интервью местным СМИ. «Белcат» приводит его перевод.

— Расскажите о том, что с вами произошло.

— Я позвонил другу, который находится на границе, сказав, что моя жена и ребенок исчезли, и я уверен, что если правительство Курдистана гарантирует безопасность при возвращении в Курдистан и Ирак, большинство людей вернутся.

Контрабандисты (вероятно люди, организовавшие поездку) заверили нас, что нам вернут 7 500 евро из 10 000 евро, если нас вернут либо мы вернемся в Курдистан. Они говорили, что легко попасть в Европу, пересечь границу и жить там. Но лично я видел ситуацию. И Курдистан намного лучше для жизни. Я буду просить правительство Курдистана, чтобы они помогли тем, кто возвращается обратно. Также финансово, потому что мы потеряли очень много, — рассказал мужчина.

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