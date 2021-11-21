В Белостоке призвали признать Лукашенко террористом 6 21.11.2021, 19:25

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Фото: «Белсат»

Белорусская диаспора провела акцию в центре города на Рынке Костюшко.

Несколько десятков человек из белорусской диаспоры Белостока пришли в самый центр города на Рынок Костюшко, чтобы показать, что они не согласны с тем, что происходит в Беларуси, передает «Белсат».

«Мы шокированы тем, как режим использует мигрантов в качестве давления на Евросоюз. Идет открытый шантаж с требованием признать диктатора закона избранным президентом. Но то, что мы видим на границе, это только верхушка айсберга, это происходит на глазах всего мира. А в темноте белорусских тюрем продолжаются насилие и беззаконие. Там находится более 1000 политзаключенных. Их пытают, избивают и убивают.

Мы призываем международное сообщество не вестись на шантаж диктатора, и признать его и его соратников террористами, и продолжать давление на его режим», – сказано в заявлении белорусской диаспоры Белостока.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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