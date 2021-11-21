В Болгарии продолжается голосование во втором туре президентских выборов
- 21.11.2021, 19:37
- 1,162
На высшую должность претендуют действующий президент Радев и ректор университета Софии Герджико.
В Болгарии 21 ноября проходит второй тур президентских выборов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал bTV.
На высшую должность претендуют действующий президент Румен Радев и ректор университета Софии Анастас Герджиков – доктор филологических наук, профессор античной и средневековой литературы. В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, Герджиков – 22,83%.
По состоянию на 16:00, по данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составляла 24,12% - несколько меньше, чем 25,7% в это время на прошлой неделе.
В настоящее время сообщений о значительных нарушениях не поступало.
Предварительные результаты голосования объявили вечером 21 ноября.