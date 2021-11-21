Представитель Еврокомиссии: Семьи мигрантов были обмануты 21.11.2021, 19:51

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На Лукашенко и его режиме лежит «чрезвычайная ответственность за созданный кризис».

Еврокомиссия возлагает ответственность за миграционный кризис на режим Лукашенко.

«В условиях кризиса Лукашенко вел себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались», – заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает DW.

«Семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям», – сказала она. По словам Юханссон, на Лукашенко и его режиме лежит «чрезвычайная ответственность за созданный кризис»

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