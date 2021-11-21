Видеофакт: Пьяный белорусский военный предлагает польскому солдату обменяться сигаретами 6 21.11.2021, 20:34

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Некурящий поляк отверг предложение пьяного лукашиста с оружием в руках.

Белорусский солдат, бормочущий на ломаном английском, стоит у колючей проволоки на польской границе и предлагает польским военным ... обмен сигаретами. Такое видео было опубликовано в воскресенье Министерством национальной обороны Польши.

«Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках. Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши солдаты», - говорится в сообщении Минобороны Польши в соцсетях.

На записи, опубликованной в Twitter, мы видим, как белорусский солдат качается на ногах, пытаясь поговорить с польским солдатом на другой стороне.

Белорусский солдат предлагает... обменять сигареты марки Pall Mall. - Я тебе белорусскую отдам, а ты мне польскую, - бормочет он.

- Я не курю, - отвечает польский солдат, после чего белорус отходит от приграничной колючей проволоки.

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

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