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Видеофакт: Пьяный белорусский военный предлагает польскому солдату обменяться сигаретами

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  • 21.11.2021, 20:34
  • 6,894
Видеофакт: Пьяный белорусский военный предлагает польскому солдату обменяться сигаретами

Некурящий поляк отверг предложение пьяного лукашиста с оружием в руках.

Белорусский солдат, бормочущий на ломаном английском, стоит у колючей проволоки на польской границе и предлагает польским военным ... обмен сигаретами. Такое видео было опубликовано в воскресенье Министерством национальной обороны Польши.

«Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках. Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши солдаты», - говорится в сообщении Минобороны Польши в соцсетях.

На записи, опубликованной в Twitter, мы видим, как белорусский солдат качается на ногах, пытаясь поговорить с польским солдатом на другой стороне.

Белорусский солдат предлагает... обменять сигареты марки Pall Mall. - Я тебе белорусскую отдам, а ты мне польскую, - бормочет он.

- Я не курю, - отвечает польский солдат, после чего белорус отходит от приграничной колючей проволоки.

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