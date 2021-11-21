На трассе в Островецком районе Lada сбила лося 21.11.2021, 21:02

Водитель погиб.

Водитель погиб при столкновении автомобиля с лосем в Островецком районе, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 19 ноября, в 17.40, на 19-м километре трассы Гоза — Островец. Здесь 21-летний водитель Lada совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу. После столкновения автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Находившиеся в авто 22-летний и 25-летний пассажиры с телесными повреждениями госпитализированы. Все они — граждане Российской Федерации.

В ГАИ отметили, что участок дороги, где произошло ДТП, обозначен светодиодными знаками «Дикие животные».

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