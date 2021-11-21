Совет безопасности РФ: Растет поток мигрантов через Россию в ЕС 6 21.11.2021, 21:15

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Завезенные Лукашенко мигранты осваивают новые маршруты.

В Совете безопасности РФ считают, что потоки мигрантов из других стран через территорию России увеличиваются.

Замсекретаря Совета Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" уточнил, что речь идет о выходцах из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Мигранты направляются в основном в страны Европейского союза.

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