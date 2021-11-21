В Германии в трех районах вводят локдаун 2 21.11.2021, 21:25

6,538

Он коснется непривитых.

В Германии три муниципалитета в федеральной земле Баден-Вюртенберг ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для непривитых граждан. Об этом сообщает Spiegel в воскресенье, 21 ноября.

Меры вводят районы Шварцвальд-Бар, Восточный Альб и Биберах, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом - правила вступят в силу с 22 ноября.

Теперь невакцинированным жителям с 9 вечера до 5 часов утра разрешено будет выходить на улицы только при наличии уважительной причины, как для получения медицинской помощи, в связи с работой и т.п.

При этом доступ в рестораны, гостиницы (за исключением рабочих поездок) и несущественные магазины будет возможен только с сертификатом о прививке или справкой о выздоровлении. Продуктовые магазины, аптеки, почта, банки, АЗС и парикмахерские под такие ограничения не подпадают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».