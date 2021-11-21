В Германии в трех районах вводят локдаун

В Германии в трех районах вводят локдаун2
- 21.11.2021, 21:25
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Он коснется непривитых.
В Германии три муниципалитета в федеральной земле Баден-Вюртенберг ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для непривитых граждан. Об этом сообщает Spiegel в воскресенье, 21 ноября.
Меры вводят районы Шварцвальд-Бар, Восточный Альб и Биберах, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом - правила вступят в силу с 22 ноября.
Теперь невакцинированным жителям с 9 вечера до 5 часов утра разрешено будет выходить на улицы только при наличии уважительной причины, как для получения медицинской помощи, в связи с работой и т.п.
При этом доступ в рестораны, гостиницы (за исключением рабочих поездок) и несущественные магазины будет возможен только с сертификатом о прививке или справкой о выздоровлении. Продуктовые магазины, аптеки, почта, банки, АЗС и парикмахерские под такие ограничения не подпадают.