Моравецкий: Решительное сопротивление Польши и стран Балтии привело к замедлению действий белорусского режима 3 21.11.2021, 21:46

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Премьер-министр Польши провел переговоры с коллегой из Латвии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Латвию, которая, согласно повестки, стала третьим пунктом его назначения за сегодняшний день. Перед этим он побывал в Эстонии и Литве.

В Латвии он провел переговоры с премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем по теме ситуации на белорусско-польской границе и геополитических угрозах. Брифинг по итогам встречи транслировался в Facebook латвийского правительства.

Моравецкий отметил важность и успешность координации действий в обсуждаемом направлении.

«Решительное сопротивление Польши и стран Балтии привело к замедлению некоторых действий белорусского режима», — подчеркнул он.

Премьер заявил о желании продолжить совместную деятельность на восточном фланге НАТО.

«Этот фланг способен предотвратить опасности», — отметил он.

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