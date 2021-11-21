Моравецкий: Решительное сопротивление Польши и стран Балтии привело к замедлению действий белорусского режима

Моравецкий: Решительное сопротивление Польши и стран Балтии привело к замедлению действий белорусского режима3
- 21.11.2021, 21:46
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Премьер-министр Польши провел переговоры с коллегой из Латвии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Латвию, которая, согласно повестки, стала третьим пунктом его назначения за сегодняшний день. Перед этим он побывал в Эстонии и Литве.
В Латвии он провел переговоры с премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем по теме ситуации на белорусско-польской границе и геополитических угрозах. Брифинг по итогам встречи транслировался в Facebook латвийского правительства.
Моравецкий отметил важность и успешность координации действий в обсуждаемом направлении.
«Решительное сопротивление Польши и стран Балтии привело к замедлению некоторых действий белорусского режима», — подчеркнул он.
Премьер заявил о желании продолжить совместную деятельность на восточном фланге НАТО.
«Этот фланг способен предотвратить опасности», — отметил он.