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Президентские выборы в Болгарии: лидирует Румен Радев

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  • 21.11.2021, 22:02
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Президентские выборы в Болгарии: лидирует Румен Радев

Действующий президент Болгарии побеждает во втором туре.

Действующий президент Болгарии Румен Радев по данным экзитполов лидирует во втором туре президентских выборов, прошедшем в стране в воскресенье, 21 ноября.

Об этом сообщает B TV Новините.

Как свидетельствуют экзитполы, Радев получил 65,8% (63 990 голосов). На втором месте Анастас Герджиков от партии Граждане за европейское развитие Болгарии, набравший 31,4% (33 190 голосов).

Явка во втором туре президентских выборов в Болгарии составила 30,3%.

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