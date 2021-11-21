Президентские выборы в Болгарии: лидирует Румен Радев 3 21.11.2021, 22:02

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Действующий президент Болгарии побеждает во втором туре.

Действующий президент Болгарии Румен Радев по данным экзитполов лидирует во втором туре президентских выборов, прошедшем в стране в воскресенье, 21 ноября.

Об этом сообщает B TV Новините.

Как свидетельствуют экзитполы, Радев получил 65,8% (63 990 голосов). На втором месте Анастас Герджиков от партии Граждане за европейское развитие Болгарии, набравший 31,4% (33 190 голосов).

Явка во втором туре президентских выборов в Болгарии составила 30,3%.

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