В Москве прошли акции в поддержку общества «Мемориал» 21.11.2021, 22:20

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На Пушкинской площади состоялась серия одиночных пикетов.

Российские власти признали правозащитную организацию иностранным агентом, а теперь и вовсе могут ее закрыть. Иск с требованием ликвидировать «Мемориал» подала на прошлой неделе в Верховный суд Генпрокуратура РФ. На следующей неделе он должен быть рассмотрен. Сегодня в ходе благотворительной акции в Сахаровском центре участники подписались под обращением с просьбой отказать в требовании прокуратуры. Также там прошел сбор средств в поддержку правозащитников «Мемориала» и «Комитета против пыток», передает «Эхо Москвы».

Сегодня же на Пушкинской площади в Москве состоялась серия одиночных пикетов в поддержку «Мемориала» и политзаключенных. В ходе акции были задержаны по меньшей мере 12 человек, в том числе журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева и гражданский активист Юрий Самодуров. Их оставили в отделении до суда, который пройдет в понедельник.

Редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов отметил, что люди, которые решаются открыто протестовать, оказываются под судом за законные действия.

Мартынов добавил, что в случае с этими задержаниями наметилась тенденция «сословной мести», так как «Мемориал» в начале 90-х годов предлагал запретить КГБ, и спустя 30 лет наследники организации пытаются запретить его под надуманным предлогом.

Сегодня же примерно полсотни человек пришли на акцию в поддержку «Мемориала» в Варшаве.

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