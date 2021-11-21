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Премьер Польши: Есть риск еще более сложного сценария на польско-белорусской границе

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  • 21.11.2021, 22:54
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Премьер Польши: Есть риск еще более сложного сценария на польско-белорусской границе

Лукашенко может привлечь мигрантов из Афганистана и Узбекистана.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в дальнейшем Польша может столкнуться с потоком нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Беларусь из Афганистана и Узбекистана.

Об этом сообщает Associated Press.

Моравецкий сказал, что знает о «дипломатических контактах» Беларуси и РФ с Узбекистаном и Афганистаном. Он считает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из этих стран.

«Есть риск еще более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса», — отметил он.

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