Премьер Польши: Есть риск еще более сложного сценария на польско-белорусской границе

Премьер Польши: Есть риск еще более сложного сценария на польско-белорусской границе1
- 21.11.2021, 22:54
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Лукашенко может привлечь мигрантов из Афганистана и Узбекистана.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в дальнейшем Польша может столкнуться с потоком нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Беларусь из Афганистана и Узбекистана.
Об этом сообщает Associated Press.
Моравецкий сказал, что знает о «дипломатических контактах» Беларуси и РФ с Узбекистаном и Афганистаном. Он считает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из этих стран.
«Есть риск еще более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса», — отметил он.