Белорусский врач: Мои мама, папа и дедушка «сгорели» от COVID буквально за две недели 22.11.2021, 8:03

фото: ТАСС

Новая волна застала Минздрав врасплох.

В последнее время белорусские власти начали говорить о том, что «ситуация с COVID-19 в стране улучшилась». Однако независимые СМИ и блогеры ежедневно публикуют информацию, которая никак не вяжется с тем, что говорит Минздрав.

Врач одной из областных больниц, работающий в «красной зоне», в интервью Charter97.org заявил, что эпидемия COVID-19 в Беларуси продолжает уносить сотни жизней ежедневно:

— Мы, если честно, не почувствовали улучшения ситуации с COVID-19, о которой говорят власти. Очень много тяжелых пациентов, рук не хватает, люди по-прежнему умирают. Новый тренд этой волны — очень молодые люди в тяжелом состоянии. Умирают даже пациенты, которым нет еще и 40. Болеют маленькие дети. Безусловно, тяжелых случаев среди них нет, но это разносчики инфекции, ведь детские сады и школы продолжают работать.

Процесс эпидемии очень динамичный и нельзя рассматривать его отдельно от того, что происходит в соседних странах, а также внутри Беларуси. В России сейчас устанавливаются антирекорды по смертям, а у нас никаких реальных границ с этой страной нет. Плюс явная проблема с «туристами» из Ближнего Востока.

Это сложное уравнение со многими неизвестными: погодные условия, сезонные заболевания, активность людей. Властям хотелось бы выдать желаемое за действительное, но сейчас явно не до оптимизма. Если у них где-то «плато» или «спад» — пусть приходят в нашу больницу и посмотрят, что происходит в «красной зоне».

— Была ли белорусская система здравоохранения готова к новой волне COVID-19?

— Новая волна застала всех врасплох. Мы ожидали и готовились к тому, что резкий скачок будет в конце октября, но серьезные проблемы начались уже в сентябре. Россия полыхнула, а мы за ней. Плюс многие говорят о факторе мигрантов, которые заполонили наши ТЦ и магазины.

У меня есть большие вопросы к тому, есть ли у этих людей вакцины, отрицательные ПЦР-тесты и находятся ли они на изоляции по приезду в нашу страну. Мы с коллегами как-то посмотрели статистику (насколько ей можно верить — вопрос) именно по таким странам, как Ирак, Сирия. Так вот, пик заболеваемости у них пришелся именно на начало августа 2021 года. Именно в это время начался серьезный транзит «туристов» из этого региона в нашу страну. В это же время у нас начался просто бешенный рост количества пациентов именно с «дельта»-штаммом COVID-19.

Однако самой большой проблемой сегодня является отсутсвие кадров. На двадцать пациентов у нас приходится один врач. Есть серьезный «некомплект» среди медсестер. Иногда врачам приходится выполнять те процедуры, которые должны делать именно медсестры. Тратится драгоценное время, которое можно было бы посвятить более серьезным случаям. Это приводит к смертям, ведь в нашей профессии иногда решающими являются минуты, а иногда и секунды. К примеру, у нас в больнице просто не успели интубировать тяжелого больного, так как врач находился с другими пациентами. Не хватило рук, а человек умер.

— В СМИ есть много кадров свежих могил, экскаваторов, которые роют могилы. Отражают ли эти кадры то, что происходит в «красных зонах» больниц?

— Не хочется показаться паникером, но иногда в медиа картинка преуменьшена. В стране ежедневно умирают сотни человек. Есть города, где был настоящий «коронавирусный ад». Серьезные проблемы фиксировались, к примеру, в Орше, Вилейке, Жодино, Бресте, Витебске. В Минске также творится настоящий ужас. Откройте некрологи, посмотрите на количество свежих могил. Умирают известные люди: ученые, артисты, медики, чиновники. Не очень профессионально говорить о личном, но в эту волну COVID-19 я потерял сразу троих близких: дедушку, бабушку и папу. К моему стыду, я не смог уговорить их вакцинироваться, хоть и являюсь врачом. Близкие мне люди «сгорели» буквально за две недели. Дедушка даже не приходил в сознание. Не помогли никакие личные знакомства, связи, усиленный уход.

У моей жены похожая история случился в деревне, из которой она родом. Там люди умирали целыми дворами. Я знаю, что таких историй в нашей стране сотни. Новая волна, откровенно говоря, убила больше людей, чем в прошлом году.

— Много говорилось о так называемых коронавирусных надбавках, которые получают белорусские врачи за работу в «красных зонах». Ощутили ли вы, что ваш труд начал лучше оплачиваться?

— В первую волну у нас были неплохие деньги, но затем началось какое-то жульничество. Люди, которые напрямую контактировали с инфицированными, рисковали своими жизнями, просто были обмануты. Знаете, белорусские врачи прекрасно понимают, что ситуация критическая, профессия медика — во многом не про деньги, а про миссию, служение людям. Однако мелочность властей, которые готовы опускаться до подлых махинаций, чтобы человек не получил эти деньги, просто вызывают отвращение.

Вместо помощи, которая нам так нужна, медикам приходится бороться и с коронавирусом, и с глупыми действиями властей.

— Какой помощи сегодня не хватает белорусским медикам? Страны Запада заявляли, что готовы помочь нам, в том числе — вакцинами. Почему власти не хотят принимать поддержку?

— Кто-то очень сильно хочет выглядеть «мачо», который без маски врывается в «красную зону» и «не прячется в бункере». Другой вопрос, что он уже давно привился и только корчит из себя героя. Из-за комплексов и расстройств психики одного человека мы теряем тысячи жизней.

Те вакцины, которые мог бы нам передать Запад, однозначно спасли бы ситуацию. Не все доверяют китайских и российским препаратам. Для многих решающую роль сыграла бы возможность беспрепятственно ездить за границу, так как западные вакцины одобрены в странах ЕС.

Однако вы сами слышали: западными вакцинами будут прививаться оппозиционеры, чтобы ездить на Запад и получать там какие-то указания. На самом деле все намного проще: это искусственный способ остановить миграцию и возможность людей ездить в ту же Польшу или Литву. Власти хотят, чтобы мы сидели в Беларуси и потихоньку вымирали. Особенно старики, ведь разгрузка пенсионного фонда — отличный бонус для правительства-банкрота.

— Есть ли сегодня возможность переломить ход эпидемии?

— Я мало верю в то, что власти способны на жесткие меры, а ведь именно они сейчас могут спасти сотни и тысячи жизней. Именно непоследовательность и создание неправильных моделей поведений привели к тому, что у нас произошла настоящая трагедия.

Никто не знал, как бороться с этой заразой, но вместо того, чтобы учиться и перенимать передовой опыт лидеров в борьбе с эпидемией, мы скатывались в Средневековье. Эти истории про «трактор» и «водку» — именно оттуда. Когда-то у медиков панацеей от всех болезней было «пускание крови», вот эти советы сродни именно этой процедуре, от которой гибли сотни человек. Иногда кажется, что у римских эскулапов было большее понимание медицинских процессов, чем у Лукашенко.

Самодурство с масками, когда из-за одного сумасшедшего отменяется важное карантинное мероприятие, — это также из Средневековья. Цирк, когда «холопы» перед входом в кабинет «барина» снимают маски — это не 21-й век, а что-то из времен крепостного права.

— Безусловно, на власти надеятся не стоит, но что мы можем сделать сами, чтобы защитить себя, близких и родных?

— Кардинально уменьшить свой круг общения. Оставайтесь в кругу семьи, не ходите в гости, не посещайте стареньких родителей, не ходите по местам скопления людей. Сейчас приближаются праздники — не устраивайте больших застолий, это может иметь трагический исход. Власти не введут на Новый год локдаун, который так нужен обществу, поэтому подумайте о своих стареньких родителях. Может, лучше поздравить их по телефону.

Если есть такая возможность, то стоит остаться дома. Возьмите больничный или отпуск. Однако самое главное — носите маски и прививайтесь. Ничего эффективнее сегодня медицина не придумала. Все идет к тому, что нам придется третью прививку, как это сделал Израиль, который для многих сегодня является примером в борьбе с COVID-19. У многих белорусов нет и первой дозы. Мне понятны страхи и сомнения насчет российской и китайской вакцин, но сегодня это единственный способ получить так называемый коллективный иммунитет, который может остановить течение эпидемии.

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