Украинские военные применяли Javelin на Донбассе 22.11.2021, 8:06

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Этот вид оружия является для россиян сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил об использовании противотанкового ракетного комплекса Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины.

Об этом он рассказал в интервью Military Times, пишет «Новое время».

«Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские ракеты вместе с легкими радиолокационными системами противодействия огню AN/TPQ-53 и турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, которые задействованы в боевых действиях против пророссийских боевиков, "обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой".

По словам Буданова, Украине нужно больше помощи от США.

«Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А мы уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого настало подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно», — заявил глава ГУР.

Буданов отметил, что ракетные батареи Patriot, а также противоракетные, артиллерийские и минометные системы входят в список желаний Украины.