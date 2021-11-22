«В сознании белорусов не укладывается, как можно валить заграждения и ломиться на чужую территорию» 22.11.2021, 8:11

О мигрантском кризисе через призму российского и белорусского телевидения.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале разбирает главные нарративы российского и белорусского телевидения о мигрантском кризисе:

— В сознании белорусов просто не укладывается, как можно просто прийти на границу той же Польши и Литвы и просто валить пограничные заграждения, драться с пограничниками и ломиться на чужую территорию. Никакие «крокодильи слезы» с экрана о том, что НАТО двадцать лет назад разбомбила ну просто цветущие страны, народ, чья республика в 1944 году была просто снесена до уровня землянок, не убедили. После войны ни белорусский, ни русский народы не побежали за пособиями беженцев, а остались отстраивать свою Родину. Но оказалось, что если смотреть белорусское, да и российское телевидение, то можно просто собраться толпой и проламывать любые границы: «А что так можно было?». Более того, белорусский и российский телевизионный экран детально обучает этому ремеслу сотни миллионов людей.

В данном случае необходимо отметить, что, судя по перехваченным откликам, мнение россиян по поводу телевизионной рекламы борьбы с любыми государственными границами полностью совпадает с мнением белорусского населения.

В Беларуси отношение к пограничникам всегда было священным, несколько поколений белорусов было воспитано на подвиге защитников Брестской крепости, принявших на берегу пограничного Буга смертельный бой. В свою очередь в России с 1930-х годов служба на границе приравнивалась к подвигу, поколениями россияне восхищались следопытом Карацупой, в России не забыли погибших на острове Даманский и т.д. На парадах строй пограничников всегда встречали аплодисментами, День пограничника в России стал народным праздником, стойкость пограничника, его готовность погибнуть, но не пустить на свою территорию любого «пришельца» стало абсолютной истиной.

И вдруг это все было опрокинуто репортажами с белорусско-польской границы. Оказывается, пограничник может резать колючую проволоку и строить мостки для нарушителей границы, пропускать в пограничную зону тысячи людей с чужими паспортами или вообще без них, а заодно избивать людей, грабить их… И это все творит хваленый белорусский пограничник.

В свою очередь вдруг выяснилось, что пограничник не смеет никого задерживать, а обязан любезно пропускать любого мигранта/беженца. Тогда в чем дело, надо открыть российско-китайскую границу и организовать переселение остатков русского населения с Дальнего Востока и Сибири… Если уже не нужен ни Беларуси, ни России пограничник.

Этот парадокс к только что закончившимся выходным стал просто политическим феноменом. В частности, Россия с пониманием отнеслась к нежеланию Кыргызстана пускать на свою территорию беженцев из Афганистана. Но ведь российские телеканалы возмущаются тому, что польские пограничники не пускают на свою территорию тех же самых афганцев…

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