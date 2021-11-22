Сомнения по вопросу мигрантов возникает даже у идеологов 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

22.11.2021, 8:54

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Позвать к себе домой нелегалов и сказать, что они сами пришли – это перебор.

Тотальная ложь. Синепал врал всегда. Собраны тысячи доказательств того, как он обманывает людей. Однако сейчас ложь будоражит сознание даже самых стойких. Она настолько беспардонная и наглая, что неприятие возникает на физическом уровне.

Возможно, потому что «не врать» – это одно из базовых правил, чему каждого из нас учили родители. Это универсальный закон белорусского социума. Чистота на улицах и не врать. И вот сейчас оба этих принципа нарушаются. Мы уже рассказывали, что сомнения в правильности курса с мигрантами возникают даже у идеологов. Потому что маленькую ложь все готовы терпеть (дописать 5 процентов к результатам выборов), а вот с большой уже сложнее (поменять победителя выборов или позвать к себе домой мигрантов и сказать, что они сами пришли – это перебор).

Вслед за главарем перестали стесняться и хунтеныши. Уже заражены оказались и сошки поменьше: глава департамента по авиации Сикорский, пресс-секретарь кефиров Бычковский.

Опять же все по Гитлеру. Он говорил: «Я освобожу вас от химеры совести». И действительно, мы видим все больше людей, которые теряют человеческий облик. Которые превращаются в истуканов с пустыми глазами. Да, блеска там уже тоже нет. Чем дальше затягивается ситуация, тем очевиднее, что уже не выгрести.

Хунта пытается зеркалить все те обвинения, которые выдвигались ей. Мол, мы хотя бы летом поливали людей из водомета, а они в минусовую температуру. Мы против женщин не воюем, а они даже с беременными вон как поступают. И бьют этих несчастных мигрантов, и голодом морят, и унижают. А у нас Караев цену на шаурму отрегулировал за один день.

Хунта пытается оправдаться за свои действия, но не готова покаяться. Значит, нужно найти тех, кто в глазах общественности будет еще большим злом. Только она забывает, что эта пропаганда даже в стране плохо работает.

Ничего другого, кроме насилия и лжи, у хунты не остается. Ложь никто не воспринимает и приходится сбиваться на истерику. Страх нужно постоянно поддерживать, а это значит, что все больше будет доставаться своим. Это тупик.

На вопрос «Что делать?» даем традиционный ответ – тренировать волю (учиться говорить «Нет!» режиму каждый день в самых мелких вопросах) и распространять информацию. Сейчас масса примеров, когда даже самый закоренелый ябатька может задуматься: а та ли это стабильность, про которую нам говорили? Не забывайте общаться со своими детьми, которым промывают мозги в школе. Противостоять пропаганде сложно, но можно. Все в наших с вами руках. Действуйте.

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