Второй путь Путина 6 Андрей Зубов

22.11.2021, 8:56

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Андрей Зубов

Все убедительней, все больше говорят в мире о возможности нового нападения на Украину из России и Беларуси.

Называют даже время — январь-начало февраля, когда болота Полесья будут скованны льдом. С севера кратчайший путь на Киев. И примечательно, что первой об этом заговорила разведка НАТО, а позже уже Украина согласилась с выводами своих западных союзников. Но согласилась вполне.

На сегодняшний день на границах Украины сконцентрировано не менее 92 тысяч российских военнослужащих. Одна за другой западные страны создают мобильные формирования, которые в случае необходимости могут быть переброшены в Украину в течение 48−72 часов. Транспорты с вооружением один за другим приходят в порт Одессы. Генеральный секретарь НАТО, главы ведущих государств Североатлантического альянса делают решительные заявления, что Украину в беде они не оставят. И уверен, — точно не оставят.

Если ожидаемая война начнется, то она станет новым изданием Корейской войны 1949−53 гг. Только вместо разрушенной шестилетней войной Европы и уставшей от войны Америки на защиту демократии встанет сильный как никогда Североатлантический союз, производящий половину мирового ВВП. А противостоять ему будет не Красный Китай и СССР, окруженный завоеванными европейскими сателлитами, а слабая РФ, производящая 2% мирового ВВП. Китай же на этот раз точно не пошлет на Донбасс 2 млн своих «добровольцев», как тогда — в Корею.

Если война начнется, то она скоро и закончится вместе с путинским режимом и режимом Лукашенко. Эти необольшевицкие агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья. Исход войны очевиден.

А очевиден ли он для Кремля? — Думаю, что да.

И потому никакой войны не будет. Как и кризис с мигрантами на польской границе, это попытка восстановить свою репутацию сильного и опасного игрока, с которым надо договариваться и которого не следует раздражать. Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира — укрепят его. К этому Кремль и стремится.

Но в одну реку не входят дважды. Утекла вода июньской женевской встречи. Теперь Запад будет говорить и с Лукашенко, и с его начальником исключительно с позиций силы — санкций, укрепления обороноспособности Украины, поддержки прифронтовых членов НАТО — Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.

В Женеве Байден дал Путину шанс одуматься. Не одумался. Теперь на выбор ему осталась или быстрая смерть в окопах украинского приграничья, или медленная — под санкциями и в изоляции от мирового сообщества. Зная Путина как психотип — совершенно уверен — он изберет второй путь в надежде, что что-то где-то у Запада треснет.

Так что войны не будет, но готовиться к ней надо. Потому что если к войне не готовиться, она точно начнется, как в 2014-м.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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