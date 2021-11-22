В белорусской милиции «оптимизировали» идеологов 9 22.11.2021, 8:59

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Главное управление идеологической работы расформировали.

Как стало известно «Нашей Ниве», в республиканском МВД появился новый идеолог — Кирилл Дубовик. Он пришел на место Эдуарда Ярошука, который возглавлял Главное управление идеологической работы МВД. Правда, это управление недавно сократили. Сейчас идеология — это просто «управление» в составе другого «главного управления». Почему его расформировали?

«Формально Главное управление идеологической работы расформировали, в том числе, еще и потому, что ожидали от него такой же эффективности (в их понимании), как указывала Чемоданова. В нее плевали, проклинали, а она еще больше «сияла» в своей самодеятельности, — рассуждает один из нынешних идеологов. — Идеологи, вероятно, в силу своей боязливости, работали по методичкам, в результате в органах много тех, кто не голосовал за Лукашенко, идет массовый отток кадров и так далее».

При этом, далеко не все сожалели из-за расформирования. Наш источник, говорит, что многие сотрудники смогли досрочно уйти на пенсию.

«В милиции подполковники могут уходить на пенсию в 48, полковники в 50, генералы в 55. но со времен Советского Союза осталась традиция-можно пойти раньше, когда во время службы получил какое — то серьезное заболевание, ранение, — по здоровью, словом, — рассказывает наш источник. — Но еще и когда уже есть выслуга 20 лет и твою структуру сокращают. Хоть тебе 35, хоть 37 — можешь уйти на пенсию. Когда пошли слухи, что Главное управление сокращают, то работники «продвигали» это всеми способами. Ведь на выходе предлагают вывод за штат и ты — свободный человек с пенсией. Пять-шесть полковников ушло, все счастливы».

Кто стал теперь главным идеологом? Это подполковник милиции Кирилл Николаевич Дубовик. Пришел с должности начальника отдела идеологической работы управления идеологической работы и кадров УВД Миноблкома.

Кирилл Дубовик родился и вырос в городском поселке Узда Минской области. В 1995 году, после окончания школы, поступил на экономический факультет Белорусского государственного университета. Окончил Военную кафедру, в армию служить не пошел и три года нигде официально не работал. В 2003 году устроился в родной Узде оперуполномоченным ОБЭП местного РОВД. В 2008 году перевелся в столицу, сразу старшим инспектором отдела идеологической и воспитательной работы управления кадров УВД Минского облисполкома, который и возглавил в 2011 году.

Его предшественник, полковник милиции Эдуард Ярошук, был его руководителем и в УВД Миноблисполкома, когда работал заместителем начальника УВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, и в МВД, когда возглавил Главное управление идеологической работы.

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