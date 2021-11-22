Как Лукашенко подставил Путина 15 Telegram-канал «CYNIC»

22.11.2021, 9:08

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фото: getty images

Кейс с мигрантами еще должен проявить себя зимой.

Подтверждается информация, что проблему с мигрантами пытаются решать исключительно через Путина. Давление на Лукашенко дает обратный эффект.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул в эфире канала LCI, что Владимир Путин пообещал Эммануэлю Макрону вмешаться в ситуацию на границе Беларуси и Польши. Ле Дриан надеется, что Путин это действительно сделал.

И он по всей видимости не ошибается: все мигранты переместились в логистический центр именно после телефонного разговора Путина и Лукашенко. Из слов Ле Дриана следует, что Париж с Лукашенко разговаривать не собирается, а будет и дальше действовать через Москву.

На самом деле, такой финт играет не совсем в пользу российской стратегии:

1) Путин подчеркивает, что кризис рукотворный, а не стихийный, поскольку его можно решить одним звонком из Франции, а затем звонком из Сочи в Минск.

2) Путин, постоянно стараясь переносить стрелки на Лукашенко, доказывает, что это не имеет никакого смысла, ведь после «звонка Меркель» осуществляется прорыв, а не планируемое затишье. А это значит, что нужно договариваться не с Лукашенко, а через Москву давить на Минск. В качестве плана легитимизации — это провал.

3) Путин не формирует желанную «диалоговую площадку», поскольку он, по сути, является «посредником для диалога», но со второй стороны контакт невозможен - вторая сторона идет на обострение до тех пор, пока «диалоговая площадка» не идет на ультиматум, угрожая Лукашенко. Таким образом, принцип «нейтральности» третей стороны (Москвы) не соблюдается, а сторона Лукашенко совершенно неадекватна и не готова к диалогу.

4) Путин подчеркивает, что имеет влияние на Лукашенко, хотя весь предыдущий этап говорил обратное. Это свидетельствует о том, что в рамках западно-российских договоренностей фраза «А он сам справляется, без нас, а мы ничего поделать не можем» более не релевантна. В свою очередь, это означает, что «белорусскую сделку» придется не передавать в «волю случая», а решать компромиссным образом.

5) Путин показывает свою заинтересованность в самой мигрантской тропе, потому что «отскок» был осуществлен лишь после того, как план был позорно разгромлен слаженными действиями Польши. Только тогда, когда стали очевидны бесперспективность эскалации и ничтожность шансов на «миротворческие базы», кейс был относительно решен.

Но Лукашенко сейчас публично декларировал уход Путина в тень, попутно целенаправленно подсвечивая его прожектором. Так к тому же он не может гарантировать полное возвращение мигрантов на родину. А это означает, что на зиму с белорусами останутся представители Востока без крова, еды, воды и одежды.

Во-первых, Лукашенко сдал назад перед силовиками, которых инструктировали в контексте работы с туристами.

Во-вторых, он подставил Путина, подчеркнув его главенствующую роль в операции.

В-третьих, он сделал дальнейший диалог между Минском и Западом полностью бессмысленным, сорвав легитимизацию.

В четвертых, кейс с мигрантами еще должен проявить себя зимой. Возможны грабежи и т.д. Нас ждет много интересного.

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