Стало известно, кто станет президентом Болгарии 5 22.11.2021, 9:19

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Румен Георгиев Радев

В стране закончился второй тур выборов.

Румен Радев выигрывает президентские выборы в Болгарии во втором туре. По информации ЦИК страны, после обработки 99,82% бюллетеней, он набирает 66,7% голосов избирателей. Вместе с ним вице-президентом становится Илияна Йотова.

Их соперниками были Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева.

Второй тур президентских выборов состоялся 21 ноября. В первом туре лидировал Радев. Ему тогда немного не хватило, чтобы преодолеть 50-процентный рубеж для избрания президентом.

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