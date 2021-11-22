Стало известно, кто станет президентом Болгарии

Стало известно, кто станет президентом Болгарии5
- 22.11.2021, 9:19
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В стране закончился второй тур выборов.
Румен Радев выигрывает президентские выборы в Болгарии во втором туре. По информации ЦИК страны, после обработки 99,82% бюллетеней, он набирает 66,7% голосов избирателей. Вместе с ним вице-президентом становится Илияна Йотова.
Их соперниками были Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева.
Второй тур президентских выборов состоялся 21 ноября. В первом туре лидировал Радев. Ему тогда немного не хватило, чтобы преодолеть 50-процентный рубеж для избрания президентом.