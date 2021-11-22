Глава МВД Литвы: Не представляю, как вести политические переговоры с криминальными преступниками 8 22.11.2021, 9:25

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Вина за миграционный кризис лежит на Лукашенко.

В Литве не видит возможности для переговоров с Беларусью об урегулировании миграционного кризиса. Об этом заявила в вечернем эфире национального телевидения LRT министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

"Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками", — сказала она.

С Минском в настоящее время возможны лишь технические консультации в рамках разрешения гуманитарного кризиса. Она подчеркнула, что вина за миграционный кризис лежит на Александре Лукашенко. И он должен "ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются".

Билотайте также рассказала, что в настоящее время на белорусской стороне у литовской границы находятся около 2 тысяч мигрантов из стран Азии и Африки. По ее оценке, "ситуация на границе стабильная, но напряженность сохраняется". И в Вильнюсе не исключают самые разные варианты развития событий — "готовы к любым сценариям, которые могут произойти, зная непредсказуемость Лукашенко".