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В США автомобиль въехал в рождественскую процессию: пострадали 23 человека

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  • 22.11.2021, 9:39
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В США автомобиль въехал в рождественскую процессию: пострадали 23 человека
Фото: Getty Images

Точное число погибших пока не приводится.

В штате Висконсин в США автомобиль наехал на участников рождественской процессии: пострадали 23 человека, включая детей, есть погибшие, сообщает «Немецкая волна».

Об этом сообщил Дэн Томпсон - глава полицейского управления города Уокеша, где произошел трагический инцидент.

На видеокадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как красный внедорожник на скорости врезается в скопление людей.

Точное число погибших пока не приводится.

Томпсон отметил, что автомобиль, наехавший на толпу, обнаружен, полиция задержала одного подозреваемого по делу.

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