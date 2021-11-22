Власти жалуются, что нелегалы им дорого обходятся 15 22.11.2021, 9:44

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Озвучена сумма.

Сутки пребывания мигрантов в логистическом центре возле пункта пропуска «Брузги», по заявлению властей, обходятся примерно в 20 тысяч евро. Такую цифру озвучила в эфире телеканала СТВ старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления Юлия Абухович.

Свои расчеты преподаватель строила на основе расходов на содержания человека в больнице.

«По самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка — 30 рублей в сутки. Если иностранный гражданин, то сумма удваивается. Умножим это на 2 000 официально объявленных беженцев. Говорят, они еще прибывают. 60 000 белорусских рублей, это порядка 20 000 евро в день. Не знаем, сколько у нас продержатся. Вторая группа потерь — это те потери, которые мы сегодня посчитать не сможем. Это внеурочная работа медиков, сотрудников МЧС, журналистов, военных. Это тоже затраты государства, никак не доходы. Косвенные потери. Это поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес. Я пока не вижу прибыли. Можно говорить все что угодно», — сказала журналистам Юлия Абухович.

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