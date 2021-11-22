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Белорусские силовики направили 150 нелегалов на атаку польской границы

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  • 22.11.2021, 10:13
  • 14,218
Белорусские силовики направили 150 нелегалов на атаку польской границы
фото: anadolu agency

Видеофакт.

Польские пограничники сообщают о новом штурме границы со стороны нелегальных мигрантов.

Их действия курировались людьми в форме, которые постоянно находятся рядом с группами мигрантов, пытающихся нелегально перейти границу с Польшей. Белорусские силовики направили 150 нелегалов на штурм польской границы

Пограничники никого в страну не впустили. Всего за воскресенье было отражено 346 попыток нелегального перехода границы разными группами мигрантов.

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