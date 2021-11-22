Российский пропагандист: Даже ябатьки охренели от «курдо-арабской орды» на улицах Минска 2 22.11.2021, 10:25

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Российский пропагандист Семен Уралов поделился шокирующими впечатлениями от посещения Минска:

— Я специально приехал в Минск на прошлой неделе, чтобы своими глазами оценить масштабы «курдо-арабской орды». Весь центр Минска и основные торгово-развлекательные площадки забиты странными людьми в больших количествах с рюкзаками.

Если бы сами минчане сбивались в такие толпы, их бы давно задержала милиция и как минимум проверила документы. «Курдо-арабскую орду» минская милиция не замечает. Как и государственная пропаганда. А вот Нехта, Белсат и прочие замечают. И минчане снова верят им, а не государству. Даже «Ябатьки», которые охренели от «курдо-арабской орды» на улицах столицы.

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