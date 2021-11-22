Сколько стоит содержать собаку в Беларуси? 14 22.11.2021, 10:54

4,642

фото: daria.hau

Подсчитали расходы на корги, йорка и самоеда.

Какая часть вашего бюджета уходит на содержание домашнего животного? Myfin.by решил сделать примерные подсчеты для владельцев собак, выбрав несколько популярных пород. Сколько стоил новый член семьи и какую сумму нужно откладывать на него ежемесячно, рассказали владельцы корги, йорка и самоеда из Гомельской области.

Алина, 27 лет, владелица корги

– Летом 2019 года мы с моим молодым человеком захотели завести собаку. Как-то, прогуливаясь во дворе, увидели симпатичного «коржика» – так и выбрали породу.

Питомник и заводчика мы нашли на Куфаре. В декабре 2019 года у них должен был случиться новый помет. Александр – заводчик – внушал доверие, и мы стали готовиться к тому, что вскоре у нас появится собака.

Чистокровный щенок корги с родословной и паспортом обошелся нам в 700$.

Среди других щенков в своем помете только наш уродился бобтейлом, то есть с уже коротким хвостиком, который не нужно было купировать. В начале февраля 2020 года мы привезли Коди домой. С тех пор он живет с нами и любые затраты на его содержание воспринимаются как нечто естественное. Поэтому считать расходы на содержание будем, можно сказать, впервые.

Съест и корм премиум-класса, и сырую картофелину

Сейчас в месяц выходит около 5 кг корма премиум-класса. Но, если зазеваться, Коди может утащить и дольку яблока, и сырую картофелину. Очень любит долго грызть говяжьи трахеи или уши. Кроме этого, регулярно покупаем ему специальные лакомства, которые помогают сохранять зубы здоровыми.

Игрушки берем только долговечные. Сейчас у нас 3 мячика – для дома и улицы, их хватает где-то на 4 месяца. Еще любим играть с текстильными косичками – трепать, тянуть, таскать. Одной такой косички хватает всего на месяц.

От шерсти спасает робот-пылесос

Два раза в год мы делаем прививки, один раз пришлось полечиться. Болел Коди тогда почти две недели, уколов и суспензий потребовалось на сумму порядка 200 рублей. И, конечно, каждые 3 месяца покупаем таблетку от паразитов. Заводчик порекомендовал нам хорошую государственную клинику.

Уши и глазки закапываем только по необходимости. Моем питомца только если серьезно испачкается – например, после дачи. Выходит, что этих средств по уходу хватает на год. Коготки обрезаем когтерезкой, которую купили сразу – еще 2 года назад.

После фурминатора из собранной с собаки шерсти набирается еще одна такая же собака. В эту же категорию расходов стоит занести и робот-пылесос, купленный специально для уборки вездесущей шерсти.

Заказали комбинезон из-за коротких лап

Лапки у корги короткие, но если выходим гулять в комбинезоне – животик остается чистым.

По совету ветеринара для прогулок используем поочередно тканевый ошейник и шлейки. Ошейник приобрели 2 года назад, так же, как и адресник для него. Шлейки купили уже этой весной. И, конечно, поводок-рулетка – пользуемся уже 1,5 года.

А еще за все время, что с нами живет корги, пришлось заменить все дверные проемы, плинтуса, перекрасить стену. Лежанок сменилось уже три. Сейчас, когда оставляем Коди одного, лежанку прячем, а вместо нее оставляем мягкий пледик.

Здесь и далее расходы на собак мы рассчитывали на каждый месяц с момента покупки и до сегодняшнего дня. Ведь любой аксессуар завтра может потеряться, а мебель, которую отремонтировали, вновь прийти в негодность.

Инна, 49 лет, владелица йоркширского терьера

Семь лет назад мы всей семьей осознали, что нам нужна собака. Мечтали о маленькой и дружелюбной – йорк показался идеальным вариантом.

В августе 2014 года у нас появилась Мона Лиза.

Заводчиков мы нашли на сайте с объявлениями, связались и выбрали щенка по фото. Девочка с родословной тогда стоила 450$.

Выставками мы заниматься не планировали, брали щеночка для себя. В помете Мона была самой крупной. Привезли нам ее 4-х месячную с небольшим приданым из пеленок и игрушек.

Арсенал игрушек собирали 4 года

Даю сухой корм, паштеты, а также гречку, овсянку, куриную грудку, творожок. В месяц сухого корма уходит около 2 кг, 4 куриные грудки, упаковка гречки. Долгое время миски для еды и воды были самые обычные, только в 2019 году приобрели специальные на подставке. Попрошайничество во время обеда – это классика. Может выпросить даже кусочек овоща или фрукта.

Лакомствами угощаем когда расстраивается или во время дрессировки. Угощение обязательно после каждого купания и если нужно оставить ее дома одну на какое-то время. Как правило, это полоски сухого мяса для собак – 2 упаковки в месяц.

Прижились мячик с шипами, резиновая гантелька. Здесь не угадаешь — дорогую игрушку может не замечать, зато будет с радостью бегать по огороду с пластиковой бутылкой. Сейчас что-то новое покупаем где-то раз в полгода.

Здоровье йорка – это и ежегодные прививки, и спонтанный осмотр в частной клинике. Там же стерилизовали и удаляли зубные камни. От глистов раз в три месяца используем суспензию. Учитывая, что Мона много времени проводит на улице – капаем на холку средство от блох и клещей в начале теплого сезона.

Шерсть у йорка как человеческий волос

Купать нашу девочку нужно раз в неделю. Шампунь и кондиционер используем специальный для этой породы. По одному флакону обоих средств хватает где-то на два месяца.

К грумеру ходить не любим – лишний стресс. Приноровилась и стригу Мону самостоятельно раз в 3-4 месяца. 3 года назад приобрели для этого машинку, расчески и щипчики для коготков. Стригу сразу коротко – резинки она не признает, снимает лапками. Когти, как правило, стачиваются об асфальт во время прогулок – с этим проблем нет. Поэтому использования щипчиков мы успешно избегаем.

Шерсть у йорка как человеческий волос. Если моя голова начинает мерзнуть без шапки — значит, Моне без одежды уже тоже будет холодно. Поэтому на холодное время года у нас есть свитер и 2 комбинезона. Обращаемся к индивидуальному пошиву, так как йорк у нас крупный и стандартные размеры одежды чаще всего не подходят. Важно, чтобы комбинезончик закрывал практически все туловище и лапки собаки, а в магазинах все слишком короткое.

Еще когда Мона была щенком, мы приобрели поводок-рулетку и шлейки для прогулок. Ошейники йоркам противопоказаны. Со временем у нас сменилось 2 поводка и 2 комплекта шлеек.

А вот домик для нее можно было не покупать. Сейчас в нем иногда от Моны прячется кот. А ее любимые места для сна – кресло в прихожей и стулья на кухне. Там же постелили ей кусочки меха, старый шарф, покрывало.

Валентина и Игорь, владельцы самоеда

Джокера мы не планировали. Он просто с нами случился. Это был 2019 год.

Мы проезжали мимо рынка, где продавала щенков моя бывшая воспитанница – я работаю в детском саду. Щенок достался нам всего за 350 рублей.

Мы как раз всей семьей ехали на море и оставили его под присмотр друзьям. А потом вернулись и с тех пор не расстаемся.

Несмотря на то что у нас частный дом, Джокер живет в помещении, а не на улице. В одиночестве самоеды грустят, поэтому мы по возможности всюду берем его с собой.

Любимые игрушки – баскетбольные мячи

Первые 2 месяца мы кормили его в основном кефиром и детскими мясными консервами. Сейчас, когда Джокер уже взрослый, его рацион – это каша с мясными консервами в первой половине дня и специальный сухой корм для больших пород во второй. В месяц уходит около 20 баночек мяса, 3 кг гречки и 3 кг риса. Сухого корма около 8 кг. Любит жевать вкусняшки – спрессованные жилы. Они и для зубов полезны. Одну такую палочку покупаем раз в месяц.

Любимые игрушки – это баскетбольные мячи. Как правило, Джокеру их дарят наши друзья. Еще ему нравится играть с носками и лазерной указкой, которая покупалась для кота. За все время мы приобрели около 10 игрушек вроде мячиков, резиновых косточек. Оказалось, что экономить на качестве нет смысла – дешевые очень быстро приходят в негодность. Лучше один раз купить дорогую, но крепкую. Сейчас у нас около 6 надежных игрушек.

Витамины приходится колоть, а не давать с питанием

5 раз в год мы ездим в клинику. Там же ставим комплекс прививок раз в год, а каждые три месяца даем таблетку от глистов. И капли на холку весной, осенью и перед прививками – от блох, клещей и т.д.

После купания Джокер грустит. Но мыть самоеда важно каждые три месяца, а вычесывать следует каждый день. Используем шампунь, кондиционер и дополнительный шампунь для выбеливания шерсти. Одного флакона каждого средства хватает на полгода. Год назад приобрели хорошую расческу с подвижными зубьями, до этого использовали обычные.

Поводырь (шлейки) регулируется по размеру и служит вместо ошейника на прогулках до сих пор. Поводок-рулетку тоже брали долговечный и качественный. Когда Джокеру исполнился год, мы приняли решение о чипировании. Для собаки это безопасно, для врачей удобно.

Миска у Джокера универсальная с регулировкой подставки. Лежачок, на котором он спал в первые месяцы, и сейчас был бы вполне пригоден, если бы не размер. Сейчас на нем помещается только морда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».