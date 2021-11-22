К чему готовится Кремль 8 22.11.2021, 10:49

12,758

Путин уже не скрывает своих намерений.

Во время выступления на расширенной коллегии Министерства иностранных дел РФ Владимир Путин выразил удовлетворение по поводу того, что на Западе появилось «известное напряжение» из-за российских действий.

Парадокс этого заявления не только в том, что глава государства во время встречи с дипломатами, которым, по сути, поручено добиваться взаимопонимания во взаимоотношениях с другими государствами, хвалит военных — это ведь их действия привели к «известному напряжению», — пишет украинский журналисти Виталий Портников для «Радио Свобода».

Парадокс, прежде всего, в том, что Владимир Путин уже не скрывает своих намерений за привычными дипломатическими фразами и призывами к миролюбию. Напротив, он считает, что «известного напряжения» до сих пор мало, поскольку Запад «поверхностно» относится к проводимым Россией «красным линиям». А это значит, что «известное напряжение» будет только усиливаться.

Что это за «красные линии», Путин тоже не скрывает. Это, прежде всего, право Украины на суверенное развитие и выстраивание собственных отношений с другими государствами. Путин демонстративно относится к Украине как к колонии и готов угрожать как государствам, которые выстраивают с ней отношения, так и самой Украине.

Заявление Путина о том, что война на Донбассе продлится еще долго — пусть даже вину за продолжение конфликта он привычно возлагает на Украину — это элемент такого шантажа.

Путин уже понял, что прекращение войны — один из важнейших запросов украинского общества и неспособность ответить на этот вызов разрушает политические карьеры. Обещание завершить войну было одним из главных мотивов, которые побудили украинцев голосовать в 2019 году за Владимира Зеленского и одной из главных причин поражения его предшественника Петра Порошенко.

Более того, нетрудно было заметить и практически тотальное непонимание украинцами того простого факта, что прекращение военного конфликта вообще не зависит от украинского руководства. Этой ошибкой пользовался во время своей предвыборной кампании и сам Зеленский, уверявший, что конфликт можно прекратить, если отстранить от власти тех, кто на нем «наживается». «Если ты хочешь остановить войну, обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать», — убеждал Зеленский уже после избрания на должность президента.

Путин отлично усвоил этот урок украинской инфантильности. И теперь он пытается поставить Зеленского в ту же ситуацию, в которой находился Порошенко. Война не завершится, она продлится еще долго, но виноват, конечно, президент Украины, а не президент России. И эти заявления Путина говорят не только о возможности подготовки президента России к новым попыткам агрессии против Украины. Это еще и подготовка к предстоящим украинским выборам, на которых обязательно появится кандидат, который будет готов уверять соотечественников, что война на Донбассе продолжается не из-за агрессивных намерений Кремля, а потому, что в продолжении этого конфликта заинтересовано украинское руководство и лично президент Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».